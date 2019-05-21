Coop запускает услугу взноса наличных денег в магазинах

Сегодня Coop Pank запускает услугу взноса наличных денег примерно в 140 магазинах Coop.

Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Взнос наличных в кассе магазина выполняется следующим образом: клиент протягивает продавцу наличные, вставляет свою банковскую карточку в платежный терминал и подтверждает сумму, вводя PIN-код. Затем продавец передает клиенту кассовый чек, подтверждающий взнос денег.

Услугой могут пользоваться только частные и бизнес-клиенты Coop Pank, поскольку деньги поступают на расчетный счет клиента в Coop Pank. Частные клиенты могут класть на счет до 1000 евро в день и до 2000 евро в месяц. Бизнес-клиенты Coop Pank могут класть на счет до 1000 евро в день и до 10 000 евро в месяц. Деньги поступают на счет моментально и ими сразу же можно пользоваться. На счет можно класть и монеты.

Для клиентов, присоединившихся к расчетному пакету Coop Pank, услуга бесплатна. Для прочих клиентов действует плата за услугу в размере 2 евро + 0,5% от суммы взноса. Клиенты других банков, желающие использовать услугу, должны открыть в Coop Pank расчетный счет и заказать себе банковскую карточку.

К середине лета частные и бизнес-клиенты банка смогут класть деньги на счет уже более чем в 300 магазинах Coop, отмечает организация.

Подробный перечень магазинов, позволяющих осуществлять взнос наличных денег, можно найти на сайте банка.