dv.ee • 26 мая 2019
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Политики раскритиковали нежелание нового министра внешней торговли говорить по-английски

Министр внешней торговли и ИТ Керт Кинго  Фото: Liis Treimann

Новый министр инфотехнологий и внешней торговли Керт Кинго сообщила СМИ, что собирается как можно меньше участвовать в международных встречах и использовать за границей эстонский язык. Как стало известно сегодня, на одну из встреч вместо нее поедет премьер-министр Юри Ратас.

Как передает rus.err.ee, представителя от Эстонии пригласили на встречу министров в сфере инфотехнологий, которая пройдет 7 июня в Токио в рамках предстоящего саммита Большой двадцатки, однако Керт Кинго ехать в Японию отказывается.

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EKRE
Политика
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