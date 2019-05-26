Политики раскритиковали нежелание нового министра внешней торговли говорить по-английски

Министр внешней торговли и ИТ Керт Кинго Фото: Liis Treimann

Новый министр инфотехнологий и внешней торговли Керт Кинго сообщила СМИ, что собирается как можно меньше участвовать в международных встречах и использовать за границей эстонский язык. Как стало известно сегодня, на одну из встреч вместо нее поедет премьер-министр Юри Ратас.

Как передает rus.err.ee, представителя от Эстонии пригласили на встречу министров в сфере инфотехнологий, которая пройдет 7 июня в Токио в рамках предстоящего саммита Большой двадцатки, однако Керт Кинго ехать в Японию отказывается.