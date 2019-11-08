Министерство: ветряки Ида-Вирумаа освободят от ограничений по высоте

На вчерашнем заседании правительство решило сделать инвестиции в оборонный сектор, которые позволили снять часть ограничений на высоту ветряков в Ида-Вирумаа.

Фото: Erik Prozes

Сейчас высота ветряков, находящихся в регионе, ограничена из-за работы оборудования Сил обороны. Как передает Министерство экономики, на вчерашнем заседании правительство решило, что цели национальной обороны и климатической политики не должны быть взаимоисключающими. По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, государство должно в будущем разрешить строительство более высоких ветряных электростанций, чтобы сократить выбросы парниковых газов в энергетическом секторе и достичь целей, установленных государственной энергетической и климатической политикой.