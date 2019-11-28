Правительство направило 2,5 миллиона евро на реновацию зданий, находящихся в собственности МВД

Вчера на кабинетном совещании правительство одобрило предложение министра внутренних дел Марта Хельме перенаправить из бюджета Riigi Kinnisvara AS (RKAS) в бюджет Министерства внутренних дел 2,5 миллиона евро, чтобы министерство могло реновировать находящиеся в его собственности здания.

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15 августа правительство решило направить в бюджет RKAS 39 миллионов евро (без налога с оборота) для инвестиций в находящиеся в ведении акционерного общества здания. Однако, как поясняет пресс-служба правительства, Министерство внутренних дел не могло инвестировать эти средства в свои здания, каковыми являются, например, здание Полиции безопасности, Академии МВД и нарвская Александровская церковь. Поэтому было принято решение направить 2,5 миллиона евро из выделенных RKAS средств в бюджет МВД.