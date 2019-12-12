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Предпринимательский счёт использовали 1626 человек

Здание Налогово-таможенного департамента в Ülemiste City Фото: Андрас Кралла

По состоянию на начало декабря предпринимательский счёт использовали 1626 человек, переведших на него 1,8 миллиона евро, сообщает Налогово-таможенный департамент.

«Призываем всех частных лиц воспользоваться этой возможностью, поскольку в таком случае не нужно беспокоиться о регистрации работников, ведении бухгалтерских отчётов, ежемесячных декларациях и уплате налогов», - сказала начальник отдела налогов Налогово-таможенного департамента Эвелин Лийвамяги.