Ярослав Тавгень • 12 декабря 2019
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Предпринимательский счёт использовали 1626 человек
По состоянию на начало декабря предпринимательский счёт использовали 1626 человек, переведших на него 1,8 миллиона евро, сообщает Налогово-таможенный департамент.
«Призываем всех частных лиц воспользоваться этой возможностью, поскольку в таком случае не нужно беспокоиться о регистрации работников, ведении бухгалтерских отчётов, ежемесячных декларациях и уплате налогов», - сказала начальник отдела налогов Налогово-таможенного департамента Эвелин Лийвамяги.
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