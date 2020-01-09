Количество жителей Эстонии сократилось почти на 30 000 человек

В Эстонии проживает примерно 1 337 039 человек, из которых порядка 450 000 зарегистрированы в Таллинне. Фото: Erik Prozes

В результате уточнения данных регистра населения количество жителей Эстонии сократилось почти на 30 000 человек, около половины этих людей - иностранные граждане, пишет Rus.Postimees.

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Если по состоянию на 1 января прошлого года в Эстонии по данным регистра проживали 1 366 020 человек, то, по состоянию на 1 января этого года, в Эстонии проживали 1 337 039 человек.

Глава отдела демографических процедур Энель Пунгас пояснила, что снижение связано с уточнением данных регистра. Дело в том, что 2 января прошлого года в Эстонии стали недействительными адреса людей, внесенных в регистр населения с точностью до местного самоуправления.

Ранее Таллиннский департамент записи гражданских актов сообщал, что население Таллинна по состоянию на 1 января 2020 года составляло 443 932 человека.

В декабре 2019 года население города увеличилось на 20 человек. По данным регистра народонаселения, в начале прошлого года в Таллинне было 453 033 жителей, но ввиду изменения закона, их число сократилось. Из регистра были исключены те, чье место жительства указывалось неточно - адрес состоял лишь из названия местного самоуправления или городского района.