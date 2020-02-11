Яак Ааб обещает не допустить резкого повышения земельного налога

Министр государственного управления Яак Ааб. Фото: Лийз Трейманн

Если правительство решит провести в следующем году оценку земель, земельный налог не вырастет больше, чем на 10-15%, сообщил министр государственного управления Яак Ааб, пишет rus.err.ee.

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Как отметили в Министерстве финансов, с момента последней оценки земли прошло 19 лет и за это время существенно изменилась оценка участников рынка ценности различных земель. Согласно нынешнему прогнозу, земля подорожала в среднем в 7,2 раза.

Рыночная стоимость земли – лишь один компонент при определении размера земельного налога. Второй важный аспект – налоговая ставка, которую местное самоуправление определяет согласно прописанным в законе пределам. Сейчас по закону максимальные налоговые ставки равны 2 и 2,5%.