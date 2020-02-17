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ВВП Японии упал после повышения налога на потребление

Аналитики считают, что экономика Японии может сократиться и в январе-марте 2020 года на фоне распространения коронавируса. Фото: AP / Scanpix

В четвертом квартале 2019 года ВВП Японии снизился по сравнению с тем же периодом 2018 года на 6,3%, вслед за повышением налога на потребление в стране, пишет Financial Times.

Это максимальный темп сокращения экономики Японии с 2014 года.