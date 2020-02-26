Europark и Citypark объединились

Стоимость парковки для конечного потребителя определяется исключительно спросом и расположением парковки, прокомментировал исполнительный директор Europark Кароль Кованен. Фото: Рауль Меэ

Организаторы услуг парковки Europark и Citypark стали совместными владельцами, несмотря на то, что Департамент конкуренции год назад запретил их слияние, сославшись на снижение конкуренции и возможность согласованных действий. Теперь же объединение компаний получило зеленый свет, поскольку одна фирма представила вместо предыдущего 18-месячного отчета финансовый отчет за календарный год, пишет Postimees.

В прошлом году Департамент конкуренции притормозил планы владельца Citypark (ныне использующего торговый знак Unipark), литовского инвестиционного фонда Lords LB Asset Management по покупке своего крупнейшего конкурента - принадлежащей норвежцам фирмы Europark.

Тогда департамент счел, что объединение может значительно навредить конкуренции в сфере услуг парковки. По оценке Департамента конкуренции, самый большой удар был бы нанесен по рынку парковок в Таллинне и Пярну: в 2017 году доля Citypark в Эстонии оценивалась в 5-10%, а в Europark - 50-60%.

В июне обе парковочные компании с разницей в неделю обрели новых владельцев, чьи активы были зарегистрированы на представительском счете литовского отделения SEB. Кароль Кованен входит в правление обеих компаний, и в советах директоров сидят одни и те же люди: Нильс Петер Претцманн, Дайва Жемайте-Претцманн и Вайдас Микус.