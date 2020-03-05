МВФ снижает прогноз роста мировой экономики

Как сообщила на пресс-конференции в среду, 4 марта, в Вашингтоне глава МВФ Кристалина Георгиева, организация постарается задействовать все доступные ей инструменты, чтобы в случае необходимости помочь своим 189 членам преодолеть экономические последствия эпидемии COVID-19. Фото: Scanpix

Из-за эпидемии коронавируса Международный валютный фонд (МВФ) отзывает предоставленный им ранее прогноз развития мировой экономики на 2020 год. Также МВФ предоставит бедным странам кредиты на общую сумму 50 млрд долларов для борьбы с коронавирусом.

Как сообщила на пресс-конференции в среду, 4 марта, в Вашингтоне глава МВФ Кристалина Георгиева, исходя из текущей ситуации, в 2020 году рост мирового ВВП окажется ниже, чем год назад. По словам Георгиевой, точно оценить, насколько изменится конъюнктура мировой экономики, на данный момент сложно, пишет Deutsche Welle.

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Чтобы помочь бедным государствам и странам с переходной экономикой в борьбе с эпидемией COVID-19, МВФ предоставит им кредиты на общую сумму в 50 млрд долларов. 10 млрд долларов из этой суммы предназначены для кредитов самым бедным странам. Выделяться они будут под нулевую ставку, сообщили в МВФ.

Ранее, 3 марта, Всемирный банк (ВБ) также заявил о намерении предоставить развивающимся странам кредиты в размере 12 млрд долларов для борьбы с коронавирусом.