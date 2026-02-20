Назад 20.02.26, 09:44 Объем строительства в Эстонии продолжил снижаться четвертый год подряд Согласно первоначальным данным Департамента статистики, в 2025 году строительные предприятия Эстонии построили в Эстонии и за рубежом в целом на 1,5% меньше, чем годом ранее. Объем строительства сокращается четвертый год подряд.

Несмотря на снижение объемов строительства в последние годы, увеличение количества выданных разрешений вселяет надежду на восстановление рынка.

Foto: Liis Treimann

В прошлом году эстонские строительные предприятия построили в целом на 4 миллиарда евро, из них зданий – на 2,5 миллиарда евро и сооружений – на 1,5 миллиарда евро. По сравнению с 2024 годом было построено на 1% меньше зданий и на 2% меньше сооружений (дорог, мостов, портов, магистральных трубопроводов, линий связи и электропередач, спортивных площадок и т. п.). По словам ведущего аналитика Департамента статистики Мерике Синисаар, объем строительства сокращается четвертый год подряд. «2025 год хоть и начался позитивно, однако начиная со второго квартала характерное последним годам сокращение объема продолжилось», – пояснила Синисаар.