Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,39%319,77
  • OMX Riga−0,93%896,7
  • OMX Tallinn−0,22%2 091,74
  • OMX Vilnius−0,08%1 410,66
  • S&P 500−0,28%6 861,89
  • DOW 30−0,54%49 395,16
  • Nasdaq −0,31%22 682,73
  • FTSE 1000,52%10 682,56
  • Nikkei 225−1,12%56 825,7
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,19
  • OMX Baltic0,39%319,77
  • OMX Riga−0,93%896,7
  • OMX Tallinn−0,22%2 091,74
  • OMX Vilnius−0,08%1 410,66
  • S&P 500−0,28%6 861,89
  • DOW 30−0,54%49 395,16
  • Nasdaq −0,31%22 682,73
  • FTSE 1000,52%10 682,56
  • Nikkei 225−1,12%56 825,7
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,19
  • 20.02.26, 09:44

Объем строительства в Эстонии продолжил снижаться четвертый год подряд

Согласно первоначальным данным Департамента статистики, в 2025 году строительные предприятия Эстонии построили в Эстонии и за рубежом в целом на 1,5% меньше, чем годом ранее. Объем строительства сокращается четвертый год подряд.
Несмотря на снижение объемов строительства в последние годы, увеличение количества выданных разрешений вселяет надежду на восстановление рынка.
  • Несмотря на снижение объемов строительства в последние годы, увеличение количества выданных разрешений вселяет надежду на восстановление рынка.
  • Foto: Liis Treimann
В прошлом году эстонские строительные предприятия построили в целом на 4 миллиарда евро, из них зданий – на 2,5 миллиарда евро и сооружений – на 1,5 миллиарда евро. По сравнению с 2024 годом было построено на 1% меньше зданий и на 2% меньше сооружений (дорог, мостов, портов, магистральных трубопроводов, линий связи и электропередач, спортивных площадок и т. п.). По словам ведущего аналитика Департамента статистики Мерике Синисаар, объем строительства сокращается четвертый год подряд. «2025 год хоть и начался позитивно, однако начиная со второго квартала характерное последним годам сокращение объема продолжилось», – пояснила Синисаар.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Биржа
  • 18.02.26, 10:33
Конец года принес Hepsor убыток
Hepsor, чьи акции котируются на Таллиннской бирже, завершила четвертый квартал 2025 года с наполовину меньшей выручкой и убытком, сообщила компания.
Новости
  • 15.02.26, 15:36
Невидимый вклад Эстонии в мировое судостроение. Производитель мебели: «Мы видим жизнеспособный и растущий рынок»
Когда турист в Карибском море открывает дверь каюты новейшего круизного лайнера, ничто не выдает, что часть стен, мебели или дизайн ванной комнаты была изготовлены в Эстонии. Судно построено в Финляндии, спроектировано международными бюро и эксплуатируется под управлением глобального круизного концерна, но внутри него скрывается невидимый вклад эстонской промышленности.
  • KM
Content Marketing
  • 16.02.26, 09:11
Девелопер нашел финансового партнера, с которым уже дошел до четвертого проекта
Девелопер недвижимости Пеэтер Рааг сотрудничает с Omega Laen уже пять лет и отмечает, что поддержка надежного финансового партнера при реализации проектов по реновации неоценима, поскольку неожиданности возникают всегда.
Новости
  • 30.08.23, 15:08
Таллиннский порт надеется на причал, участники рынка недовольны нерешительностью правительства
53 миллиона евро вложено в строительство причала в Южном порту Палдиски. Глава Таллиннского порта убежден, что это даст толчок к развитию ветровой энергии Эстонии.
  • KM
Content Marketing
  • 11.02.26, 14:42
Незаконная торговля табаком становится угрозой безопасности
Европейские исследования и проведенные в Эстонии исследования мусора показывают, что черный рынок табачных и никотиновых изделий стремительно растет. Руководитель по связям с общественностью Philip Morris в Эстонии Кай Таммист подчеркивает, что это не только проблема налоговых поступлений, но и комплексный вопрос, который непосредственно влияет на общественное здравоохранение, сотрудничество между учреждениями, государственный контроль и безопасность.

Самые читаемые

1
Новости
  • 19.02.26, 06:00
Украинские авторские хот-доги не прижились в Ласнамяэ, популярное кафе прекратит работу
2
Новости
  • 17.02.26, 14:25
Суд начал банкротное производство крупнейшего производителя сыра в Эстонии
3
Новости
  • 18.02.26, 12:26
Семейная компания инвестирует 7 млн евро в строительство «умного» склада
4
Новости
  • 19.02.26, 13:43
Суд признал владельца тартуского стрип-клуба виновным в изнасиловании
5
Mнения
  • 18.02.26, 08:41
Российский паспорт как улика
6
Эпицентр
  • 18.02.26, 08:26
Криптокороль выплатил крупнейшие в эстонской истории дивиденды, заплатив налог в 34 млн
дополнено

Последние новости

Новости
  • 20.02.26, 11:00
Успешный предприниматель: три шага, которые помогают компании оставаться прибыльной даже в кризис
Новости
  • 20.02.26, 10:30
Bonava построит в Хааберсти 300 квартир
Новости
  • 20.02.26, 10:04
Леэдо пытается оспорить тюремный срок
Новости
  • 20.02.26, 09:44
Объем строительства в Эстонии продолжил снижаться четвертый год подряд
Новости
  • 20.02.26, 08:33
Горькая реальность ресторанного бизнеса: даже признанные и увенчанные закрываются
Mнения
  • 20.02.26, 06:00
Как в нашей семье завелась угроза безопасности
Новости
  • 19.02.26, 20:02
Производитель яиц планирует построить новый птичник, выращивает зерно и увеличивает производство мяса. «Яйца должны быть в разных корзинах»
Подсказка
  • 19.02.26, 18:41
Эксперт по недвижимости: эпоха «квадратных метров» сменилась эрой энергоэффективности

Сейчас в фокусе

Концепция авторских хот-догов SHO, вдохновленная Одессой, родным городом основательницы кафе, многим понравилась в Эстонии, но выбранная локация не оставляет потенциала для роста, говорит она.
Новости
  • 19.02.26, 06:00
Украинские авторские хот-доги не прижились в Ласнамяэ, популярное кафе прекратит работу
Артуру Капаеву принадлежит стриптиз-клуб Diamond Club в центре Тарту.
Новости
  • 19.02.26, 13:43
Суд признал владельца тартуского стрип-клуба виновным в изнасиловании
За справедливую цену наряду с крупными институциональными инвесторами борются около 1200 миноритарных акционеров Olympic, у которых выкупили акции по 1,4 евро.
Новости
  • 19.02.26, 08:27
Мелкие акционеры Olympic, боровшиеся за миллионы евро, потерпели поражение в окружном суде
«По сути, это означало бы смерть эстонского рынка капитала»
Офис сейчас без опознавательных знаков. Судя по Google Street View, таблички на нем не было и во времена Interest Medical.
Новости
  • 18.02.26, 06:00
Продавец лекарств потерял миллион евро и пошел ко дну
Родившийся в Эстонии криптокороль Станислав Кулечов на Web Summit в 2022 году.
Эпицентр
  • 18.02.26, 08:26
Криптокороль выплатил крупнейшие в эстонской истории дивиденды, заплатив налог в 34 млн
дополнено
Данию совсем недавно накрыли несколько масштабных волн сокращений, и их последствия только начинают проявляться. На фото – Копенгаген.
Новости
  • 19.02.26, 12:57
Сокращения в Novo Nordisk подняли волну тревоги в Дании
Эстонец в Дании: все затаили дыхание
Мартин Репинский.
Новости
  • 18.02.26, 16:25
Суд поставил точку в уголовном деле Репинского
Волости Йыхви придется выплатить почти 30 000 евро
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании
  • KM
Sisuturundus
  • 02.02.26, 09:17
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026