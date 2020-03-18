dv.ee • 18 марта 2020
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Налоги

НТД не будет начислять проценты по налоговым задолженностям с 1 марта по 1 мая

Однако налоговые декларации компании должны предоставлять своевременно, а налоги, по возможности, должны быть уплачены  Фото: Андрас Кралла

Для улучшения финансового положения компаний Налогово-таможенный департамент (НТД) приостановит начисление процентов по долгам с 1 марта по 1 мая. Однако налоговые декларации компании должны предоставлять своевременно, а налоги, по возможности, должны быть уплачены. НТД не будет публиковать списки должников.

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