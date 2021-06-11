ЕС выплатит Армении €3 млн за отказ от бренда «коньяк»

Армянский коньяк. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Правительство Армении одобрило соглашение о финансовой помощи от Евросоюза, в соответствии с которым ЕС выделит стране €3 млн в обмен на прекращение использования слова «коньяк» в наименовании алкогольной продукции, сообщает «РБК» со ссылкой на PanArmenian.

Согласно законодательству ЕС, коньяком может называться только крепкий алкогольный напиток (бренди), произведенный в определенной области - департаменте Шаранта, где расположен город, давший название напитку, Коньяк.

В странах СНГ, однако, еще со времен, предшествовавших юридическому закреплению этого названия, сложилась традиция называть коньяком определенную разновидность бренди вне зависимости от места производства, например, дагестанский или армянский коньяк.

К 2032 году армянские производители должны будут перестать производить новые партии алкоголя под названием коньяк, а к 2043 году – окончательно отказаться от названия, распродав запасы.

Цель выплат ЕС - содействовать плавному и эффективному прекращению использования названия «коньяк» для армянских виноградных дистиллятов и помочь производителям из Армении сохранить свою конкурентоспособность на экспортных рынках.