Малый бизнес одержал победу над госкомпанией Eesti Post

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

В октябре прошлого года Eesti Post обратилась к компании Optimeeri OÜ с предложением о покупке домена postiindeks.ee. К компромиссу компаниям прийти не удалось, и Eesti Post обратилась в Комиссию по доменным спорам. Как пишет Rus.Delfi, комиссия решила встать на сторону малого бизнеса.

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Postiindeks.ee принадлежит Optimeeri OÜ с 2014 года, на портале расположена система поиска почтовых индексов Эстонии.

По словам руководителя по связям с общественностью Eesti Post Кайи Сепп, госкомпания хочет приобрести домен для того, чтобы у клиентов, ищущих почтовые индексы, была проверенная и правильная информация: «Для клиентов почтовый индекс автоматически ассоциируется с Eesti Post. Поэтому клиентов сбивает с толку даже информация о том, что услугу предоставляет Optimeeri OÜ, и тем более то, что поставщик услуг не отвечает за достоверность данных. Поэтому Eesti Post сделала владельцу домена предложение о покупке».

На сегодняшний день Комиссия доменных споров приняла решение - оставить заявление AS Eesti Post без удовлетворения. Член правления Optimeeri OÜ Руслан Гогин надеется, что Eesti Post будет руководствоваться решением Комиссии доменных споров и откажется от борьбы за домен postiindeks.ee.

Комиссия Доменных споров в своем решении добавляет, что почтовые индексы - это не что-то такое, что принадлежало бы AS Eesti Post. На основании ст. 7 п. 27 и ст. 5 Системы адресных данных, ответственным обработчиком почтовых индексов является Земельный департамент и на основании закона о почте разрешение на деятельность оказывающему уникальные почтовые услуги выдается через публичный конкурс сроком на пять лет. Тем самым управление почтовыми индексами AS Eesti Post носит временный характер и никак не указывает на то, что почтовые индексы принадлежат заявителю.