В Таллинне, Харьюмаа и Рапламаа хотят внедрить единую транспортную систему
Министерство экономики и коммуникаций совместно с властями Таллинна, Харьюмаа и Рапламаа планируют внедрить единую систему проездных билетов, сообщает ERR.
Власти хотят объединить в одну сеть общественный транспорт нескольких самоуправлений. Идея состоит в том, чтобы пассажир мог путешествовать в Таллинне, Харьюмаа и северной части Рапламаа с одним проездным билетом.
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