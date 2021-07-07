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В Таллинне, Харьюмаа и Рапламаа хотят внедрить единую транспортную систему

Министерство экономики и коммуникаций совместно с властями Таллинна, Харьюмаа и Рапламаа планируют внедрить единую систему проездных билетов, сообщает ERR.

Фото: Рауль Меэ

Власти хотят объединить в одну сеть общественный транспорт нескольких самоуправлений. Идея состоит в том, чтобы пассажир мог путешествовать в Таллинне, Харьюмаа и северной части Рапламаа с одним проездным билетом.