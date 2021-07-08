Правительство одобрило использование экспресс-тестов при въезде в Эстонию

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Правительство Эстонии одобрило распоряжение, которое позволяет при въезде в страну предъявлять не только отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, но и экспресс-тест на антигены, пишет rus.err.ee.

В настоящее время при въезде в Эстонию из страны с высоким риском заражения коронавирусом принимается только ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до пересечения границы. Дополнительно к этому с 19 июля можно будет также предъявить результат экспресс-теста на антигены, сделанного в медицинской организации не более чем за 48 часов до пересечения границы.

Если результат экспресс-теста отрицательный, то для сокращения десятидневной самоизоляции можно на шестой день сдать ПЦР-тест.

Прибывающие в Эстонию из стран с высоким риском распространения вируса для сокращения периода самоизоляции должны сдать ПЦР-тест или тест на антигены непосредственно при въезде в Эстонию, а затем повторный ПЦР-тест на шестой день после первого теста.