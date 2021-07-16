Эстония - в тройке лидеров стран ЕС по темпам роста инфляции

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

Годовая инфляция в Европейском союзе составила в июне 2,2%. При этом в Эстонии уровень инфляции был заметно выше, достигнув отметки в 3,7%, пишет rus.err.ee.

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Выше чем в Эстонии годовая инфляция в июне была только в Венгрии (5,4%) и Польше (3,1%), свидетельствуют данные агентства Евростат.

В странах еврозоны инфляция в июне составила 1,9% по сравнению с 2% в мае.

Усиление инфляции в еврозоне в июне было связано с подорожанием энергоносителей, услуг, продуктов питания, алкоголя, табака и промышленных товаров.