dv.ee • 23 июля 2021 в 5:47
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Банкротство

Потерявшая свыше 700 000 евро фирма требует признать Вели Краави банкротом

Фирма, связанная с бизнесменом Оливером Крууда, требует признать банкротом бывшего банкротного управляющего Вели Краави, сообщает Äripäev.

Иллюстративное фото  Фото: Андрас Кралла

Сумма иска компании Kohila tn Muuseumi Arendus OÜ, связанной с совладельцем молокоперерабатывающего предприятия Tere Оливером Крууда, составляет почти миллион евро, и, если он обоснован, у Краави практически нет средств для его выплаты, информирует Äripäev.

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