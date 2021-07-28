В ресторан с COVID-сертификатом: правительство представит новые правила к концу недели

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Правительство планирует представить правила использования COVID-сертификатов внутри страны уже в конце недели. По словам министра предпринимательства и информационных технологий Андреса Суття, требования будут обязательными для всех предпринимателей и затронут заведения сферы услуг, пишет Postimees.

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«В четверг мы обсудим, какими могли бы быть следующие шаги по использования COVID-сертификата внутри страны. У нас больше нет причин закрывать общество, как мы вынуждены были сделать это весной. Мы все можем пройти вакцинацию», - отметил Сутть.

По словам министра, под ограничения попадет прежде всего сфера услуг. Продуктовые магазины, аптеки, и, вероятно, торговые центры останутся открытыми для всех. В то же время для посещения ресторанов, спа, концертов, кино, театра, и публичных мероприятий придется предъявить «паспорт вакцинации».

Цифровой сертификат подтверждает, что его владелец либо вакцинирован от коронавируса, либо результат его теста на коронавирус отрицательный, либо он переболел COVID-19. Таким образом, при наличии отрицательного теста владелец сертификата сможет посещать развлекательные заведения.

«Для сектора предпринимательства очень важно, чтобы было достаточно времени на подготовку. Двух-трех недель должно быть достаточно», - сказал Сутть.

Он добавил, что правила будут едины для всех предпринимателей, а наличие COVID-сертификата сможет проверять работник по обслуживанию клиентов перед оказанием услуги или принятием заказа.