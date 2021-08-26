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26 августа 2021 в 11:49 Поделиться:









Кальюлайд: я не советую эстонцам инвестировать в Украину

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Scanpix

Во время трехдневного визита на Украину президент Эстонии Керсти Кальюлайд дала интервью изданию «Европейская правда», в котором тему вступления Украины в ЕС, а также многие политические и социальные аспекты.

С полным текстом интервью можно ознакомиться на сайте издания , «Деловые ведомости» приводят небольшие отрывки беседы.

– Сейчас у Украины есть оккупированные территории. Как это влияет на наш путь в НАТО и ЕС? Можем ли мы вступить в эти организации до деоккупации?

– Эстония является твердым сторонником расширения НАТО, и мы поддерживаем предоставление Украине ПДЧ, а пока это невозможно – мы поддерживаем все шаги Альянса, помогающие Украине сблизиться с НАТО и защитить себя. Какие возможности будут реальными – посмотрим. Поскольку в НАТО решения принимаются только консенсусом.

Что касается ЕС, то я бы хотела видеть со стороны Евросоюза больше смелости для расширения. Нужно принять какое-то решение в отношении стран Восточного партнерства – или предложить им точно такое же членство, которое у других государств ЕС, или создать новый формат сотрудничества с тройкой государств, которые имеют европейские амбиции – Украиной, Молдовой, Грузией.

Лично я – сторонник первого варианта, то есть просто расширения. Но надо также понимать, что это займет очень много времени. Для вступления в ЕС нужно выполнить массу условий, а ни одно из этой тройки государств, будем говорить откровенно, не готово выполнить критерии членства.

Вам понадобится, наверное, лет 20, пока вы придете к этой готовности.

Поэтому, возможно, действительно есть смысл найти некий промежуточный вариант, который поможет Украине, Молдове или Грузии сотрудничать с ЕС так, как вы хотите.

В конце концов, ваши экономики и без того сейчас интегрируются с экономикой Евросоюза!

Однако ни одна из этих трех стран не готова к членству. Все три страны имеют проблемы с системой правосудия. Мы готовы помогать вам меняться, но работу должны выполнять вы, каждая из этих трех стран. И это тяжелая работа.

– Какие реформы критически важны для дальнейшего сближения Украины и НАТО?

– Мой друг Эдвард Лукас из британского The Economist предлагает такой тест: если я, обыкновенный, не очень богатый человек, который не представляет большой бизнес, иду в суд в какой-то стране и сужусь с государством или крупнейшим бизнесом в государстве – то если я права в этом споре, я должна иметь хорошие шансы его выиграть.

Вот это описание очень четко демонстрирует, чего именно вам необходимо достичь.

Вам нужно, чтобы каждый, кто работает, инвестирует или платит в этой стране, в случае спора мог надеяться, что ваша судебная система рассмотрит его дело беспристрастно. Что ваша юстиция действительно слепа в отношении общественной позиции сторон.

И тут не надо думать только в плане сближения с ЕС. Это нужно вашей экономике! Экономика не будет расти, пока инвесторы не будут чувствовать, что к ним относятся справедливо. Да и ваши люди не будут чувствовать себя защищенными, малый бизнес будет ограничен в развитии.

Но у вас есть выход из этой ситуации. У вас есть общество с хорошим образованием, есть образованная и дешевая рабочая сила, свободная торговля с ЕС. Поэтому у вашей страны действительно хорошие перспективы очень быстрого экономического роста. И в случае, если это произойдет, это увидят также люди на оккупированных территориях! Собственно, и сейчас у вас ситуация лучше, чем там, но еще есть немало людей, которых необходимо убедить, что жить в свободной стране – лучше для них самих. Экономически. Я уверена, что это поможет решить и этот вопрос.

– А как вы оцениваете прогресс реформ в Украине при действующей власти?

– Картина полна нюансов.

Да, есть сферы вроде реформы правосудия, где мы не видим того прогресса, на который надеялись – но есть и другие примеры, такие как земельная реформа, которую не могли провести почти 30 лет независимости, но теперь она состоялась.

Есть вопросы, в которых Украина и сейчас движется вперед, например введение системы "Трембита" (система обмена данными между государственными базами данных, которая обеспечивает электронное управление и предоставление государственных услуг гражданам. – ЕП).

– ...к тому же она выполнена по эстонскому образцу.

– Это так. И ваша система даже лучше эстонской X-road, потому что вы улучшили нашу X-road, ваша система новее, и она учитывает наш опыт. Поэтому в определенной степени вы здесь впереди.

Но повторюсь, картина реформ у вас полна нюансов.

Я, как президент Эстонии, много занимаюсь экономической дипломатией.

И я советую своим гражданам: торгуйте с Украиной, но не инвестируйте в нее.

Потому что вы можете потерять инвестиции. И у нас уже были такие случаи, когда наши люди теряли здесь собственность. И даже получив решение арбитража в свою пользу, так и не смогли вернуть свое имущество. Так что я не могу посоветовать эстонцам инвестировать в Украину. Торговать – да. Продавать Украине систему "Трембита" – да.

Я надеюсь, что это изменится, что я смогу спокойно советовать эстонцам вкладывать деньги в Украину. И это будет означать, что у вас увеличится количество инвестиций не только из Эстонии, но и со всего мира, потому что бизнес будет чувствовать себя у вас безопасно. Сейчас этого нет.

Подчеркну, я ценю то, чего достигла Украина. Понимаю, что непросто одновременно проводить экономические реформы и вести войну, и аплодирую этому. Но вам еще нужно очень многое сделать.