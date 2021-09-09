  • Поделиться:

    Исследование: молодежь хочет зарабатывать 1347 евро нетто

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Почти каждый пятый молодой человек (19%) планирует в течение года сменить своего нынешнего работодателя, показали результаты исследования рынка труда, организованного CVKeskus.ee и Агентством по исследованию зарплат. Лишь 15% молодежи планирует превысить 5-летний стаж работы на одном месте.

    Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
      Оформите подписку на «Деловые ведомости»
      Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.

      Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

      Поделиться:
    • Самое читаемое
    Статьи по теме

    Минфин прогнозирует рост ВВП в текущем году на 9,5%
    Таллиннская биржа падает Coop Pank -9%
    Облигации IuteCredit - все «за» и «против»
    Инвестор
    Крупный конкурент Uber и Bolt может объявить о банкротстве
    Канадская компания Facedrive, предоставляющая услуги таксоизвоза и доставки еды, может в ближайшее время объявить о своем банкротстве, сообщает Bloomberg.
    Канадская компания Facedrive, предоставляющая услуги таксоизвоза и доставки еды, может в ближайшее время объявить о своем банкротстве, сообщает Bloomberg.
    Все новости для инвесторов
    Подсказка
    Все полезные статьи
    Mнение
    Либман: лозунги «Отечества» возвращают страну в 90-е годы
    Лозунги, взятые на вооружение партией «Отечество», возвращают страну куда-то в 90-е годы, однако известно же, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку, даже если очень постараться прикрыть обветшавшее и прохудившееся исподнее яркими одеждами прогресса, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
    Лозунги, взятые на вооружение партией «Отечество», возвращают страну куда-то в 90-е годы, однако известно же, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку, даже если очень постараться прикрыть обветшавшее и прохудившееся исподнее яркими одеждами прогресса, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
    Все мнения
    Новости
    Все статьи
    Стартапы в Эстонии
    Смотреть спецпроект
    Контент-маркетинг
    Весь контент-маркетин
    Эпицентр
    Все большие материалы
    Конференции и обучение
    Конференции и обучение