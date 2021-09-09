Исследование: молодежь хочет зарабатывать 1347 евро нетто

Либман: лозунги «Отечества» возвращают страну в 90-е годы

Лозунги, взятые на вооружение партией «Отечество», возвращают страну куда-то в 90-е годы, однако известно же, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку, даже если очень постараться прикрыть обветшавшее и прохудившееся исподнее яркими одеждами прогресса, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.

Лозунги, взятые на вооружение партией «Отечество», возвращают страну куда-то в 90-е годы, однако известно же, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку, даже если очень постараться прикрыть обветшавшее и прохудившееся исподнее яркими одеждами прогресса, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.