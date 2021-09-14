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14 сентября 2021 в 6:47 Поделиться:









Merko оспорила назначенный Латвией крупный штраф по делу о картеле

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Эстонский строительный концерн Merko Ehitus оспорил в административном суде штраф в размере 2,7 млн евро, который латвийский Совет по конкуренции назначил его дочернему предприятию Merks за якобы имевший место картельный сговор, передает rus.err.ee.

Фирмы Merks и Merko Ehitus обжаловали решение Совета по конкуренции в административном суде Латвии 13 сентября, сообщил строительный концерн.

Merks считает выводы Совета по конкуренции относительно коммерческой деятельности предприятия необоснованными как с фактической, так и с юридической точки зрения.

Принятое в августе решение Совета по конкуренции предусматривает выплату штрафа в размере 5,4% от выручки SIA Merks в 2020 году, то есть в общей сложности 2 688 950,79 евро. Согласно решению, Merko Ehitus как материнская компания понесет солидарную ответственность, если Merks не сможет выполнить свои обязательства.

Как писали «Деловые ведомости» , по данным Латвийского совета по конкуренции (СК), члены так называемого "строительного картеля" участвовали в закупках на общую сумму почти в 700 млн евро.

Предприниматели разделились на две группы, стремясь распределить тендеры так, чтобы суммы были более-менее одинаковыми. На встречах также обсуждали возможного победителя тендера, право на участие в конкурсе или, наоборот, отказ от него.

Директор департамента расследования запрещенных соглашений СК Иева Шмите сообщила, что участники картеля участвовали по крайней мере в 70 закупках на общую сумму в 686 989 991 евро.