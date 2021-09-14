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    Merko оспорила назначенный Латвией крупный штраф по делу о картеле

    Иллюстративное фото.Фото: Liis Treimann

    Эстонский строительный концерн Merko Ehitus оспорил в административном суде штраф в размере 2,7 млн евро, который латвийский Совет по конкуренции назначил его дочернему предприятию Merks за якобы имевший место картельный сговор, передает rus.err.ee.

    Фирмы Merks и Merko Ehitus обжаловали решение Совета по конкуренции в административном суде Латвии 13 сентября, сообщил строительный концерн.
    Merks считает выводы Совета по конкуренции относительно коммерческой деятельности предприятия необоснованными как с фактической, так и с юридической точки зрения.
    Принятое в августе решение Совета по конкуренции предусматривает выплату штрафа в размере 5,4% от выручки SIA Merks в 2020 году, то есть в общей сложности 2 688 950,79 евро. Согласно решению, Merko Ehitus как материнская компания понесет солидарную ответственность, если Merks не сможет выполнить свои обязательства.
    Как писали «Деловые ведомости», по данным Латвийского совета по конкуренции (СК), члены так называемого "строительного картеля" участвовали в закупках на общую сумму почти в 700 млн евро.
    Предприниматели разделились на две группы, стремясь распределить тендеры так, чтобы суммы были более-менее одинаковыми. На встречах также обсуждали возможного победителя тендера, право на участие в конкурсе или, наоборот, отказ от него.
    Директор департамента расследования запрещенных соглашений СК Иева Шмите сообщила, что участники картеля участвовали по крайней мере в 70 закупках на общую сумму в 686 989 991 евро.

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