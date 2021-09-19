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19 сентября 2021 в 9:21 Поделиться:









Столичные власти: компании по обращению с отходами вторичного использования работают неэффективно

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Вице-мэр Таллинна Айвар Рийсалу и представители службы предпринимательства Таллиннского стратегического центра встретились с руководством организаций по обращению с отходами вторичного использования, чтобы дать оценку ситуации, которая сложилась в ходе развития городской сети общественных пунктов приема упаковки. До сих пор предприятия не справлялись с выполнением обязательств, сообщает cтоличная пресс-служба.

К настоящему моменту в Таллинне должен быть установлен 471 общественный пункт приема упаковки, куда горожане могут бесплатно сдавать по меньшей мере три вида отсортированных упаковочных отходов: смешанная упаковка, стекло, а также бумага и картон.

За сбор упаковочных отходов отвечают предприятия по обращению с отходами вторичного использования, которые, однако, не смогли к сроку открыть в столице требуемое число пунктов приема упаковки. На встрече с представителями города руководство этих фирм обосновало ситуацию трудностями с поставками мусорных контейнеров, и заверило, что проблема будет решена не позднее октября.

Вице-мэр Таллинна Айвар Рийсалу на встрече отметил, что если от горожан требуют повседневной сортировки мусора, то для этого должны быть созданы реальные возможности.

«Местное самоуправление не должно брать это обязательство на себя, поскольку ресурс переработки упаковочных отходов сосредоточен среди предприятий по обращению с отходами вторичного использования. Это не должно осуществляться за счет средств горожан. Таллинн ждет от организаций по обращению с отходами вторичного использования выполнения своих обязательств и соблюдения требований закона», - отметил Рийсалу, добавив, что город не заинтересован в том, чтобы штрафовать предприятия – Таллинн будет строго следить за тем, чтобы предусмотренная сеть пунктов сбора упаковки была в ближайшее время создана.

На встрече стороны были едины в том, что Таллиннский стратегический центр, районные управы и организации по вторичному использованию могли бы существенно уплотнить сотрудничество, чтобы процесс сортировки и сдачи отходов стал для потребителей более удобным. Контейнеры для упаковки обязательно должны находиться вблизи магазинов и торговых центров. Помимо этого, владельцы частных домов и квартирные товарищества могут заключить договор о передаче упаковочных отходов рядом с домом. Следует также решить вопрос об уборке территории возле контейнеров. Стороны договорились о новой встрече, чтобы проверить, были ли найдены решения проблем.