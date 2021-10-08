  • Поделиться:

    Эстония присоединится к глобальной налоговой реформе

    Правительство Эстонии приняло решение о присоединении к соглашению о глобальной налоговой реформе под эгидой ОЭСР - Организации экономического сотрудничества и развития.

    Премьер-министр Эстонии Кая Каллас.Фото: Лийз Трейманн
    Заявление, которое готовится в ОЭСР, касается крупных глобальных корпораций и не меняет действующую систему подоходного налога для эстонских компаний, отмечается в пресс-релизе правительства.
    Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
      Оформите подписку на «Деловые ведомости»
      Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.

      Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

      Поделиться:
    • Самое читаемое
    Статьи по теме

    Владимир Вайнгорт: чудовище инфляции уже пожирает наши доходы Чего же ждет правительство?
    Девелопер Bonava меняет своего руководителя в Эстонии
    Как подписываться на акции: пошаговая инструкция на примере Enefit Green
    Инвестор
    Курс биткоина вырос до пятимесячного максимума
    Цена биткоина достигла накануне пятимесячного максимума, после того как выяснилось, что хедж-фонд инвестора-миллиардера Джорджа Сороса имеет активы в криптовалюте, передает CNBC.
    Цена биткоина достигла накануне пятимесячного максимума, после того как выяснилось, что хедж-фонд инвестора-миллиардера Джорджа Сороса имеет активы в криптовалюте, передает CNBC.
    Все новости для инвесторов
    Подсказка
    Все полезные статьи
    Mнение
    Андрус Тамм: создать рабочие места в Нарве помогут добрососедские отношения с Россией
    Примером для Эстонии могла бы служить Финляндия, которая, будучи соседом России, выстраивает свои экономические отношения с ней, исходя из принципов прагматизма, считает Андрус Тамм, кандидат в Нарвское городское собрание от Центристской партии.
    Примером для Эстонии могла бы служить Финляндия, которая, будучи соседом России, выстраивает свои экономические отношения с ней, исходя из принципов прагматизма, считает Андрус Тамм, кандидат в Нарвское городское собрание от Центристской партии.
    Все мнения
    Новости
    Все статьи
    Стартапы в Эстонии
    Смотреть спецпроект
    Контент-маркетинг
    Весь контент-маркетин
    Эпицентр
    Все большие материалы
    Конференции и обучение
    Конференции и обучение