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Эксперт: период высоких цен на рынке недвижимости может растянуться

Глава сферы кредитных портфелей Swedbank Урмас Симсон. Фото: Raul Mee

Покупка нового жилья в период восстановления экономики может быть не самым лучшим решением, считает глава сферы кредитных портфелей Swedbank Урмас Симсон.