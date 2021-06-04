4 июня 2021 в 8:28
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Недвижимость

Эксперт: период высоких цен на рынке недвижимости может растянуться

Глава сферы кредитных портфелей Swedbank Урмас Симсон.  Фото: Raul Mee

Покупка нового жилья в период восстановления экономики может быть не самым лучшим решением, считает глава сферы кредитных портфелей Swedbank Урмас Симсон.

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