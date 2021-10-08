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    Названы лауреаты Нобелевской премии мира

    Дмитрий Муратов и Мария Ресса.Фото: Alexander Zemlianichenko/Aaron Favila

    Ими стали главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса, возглавляющая сайт Rapple.

    "Норвежский нобелевский комитет убеждён, что свобода самовыражения и распространения информации являются ключевым условием существования демократии, а также защитой от войн и конфликтов", - сообщает сайт Нобелевской премии мира.
    "Мария Ресса использует свободу самовыражения для того, чтобы рассказывать о злоупотреблениях власти, использовании насилия и растущем авторитаризме в её родной стране, на Филиппинах. В 1992 году она основала Rapple, цифровую медиакомпанию, занимающуюся расследовательской журналистикой, - говорится на сайте.
    "Дмитрий Андреевич Муратов защищал свободу самовыражения на протяжении десятилетий. В 1993 году он был одним из основателей независимой газеты "Новая Газета". Он возглавляет её 24 года, став главным редактором в 1995 году", - информирует Норвежский Нобелевский комитет в Осло.
    В интервью ТАСС Дмитрий Муратов заявил, что присуждение ему Нобелевской премии мира - заслуга газеты и коллег, погибших за свободу слова: "Это "Новая газета". Это те, кто погиб, защищая право людей на свободу слова... Это Игорь Домников, это Юра Щекочихин, это Анна Степановна Политковская, это Настя Бабурова, это Наташа Эстемирова, это Стас Маркелов".
    Часть Нобелевской премии Муратов намерен передать в фонд «Круг добра», помогающий детям с тяжелыми и редкими заболеваниями, пишет «Новая газета».
    Муратов - третий в истории россиянин, удостоенный Нобелевской премии мира, наряду с правозащитником Андреем Сахаровым и президентом СССР Михаилом Горбачевым.
    В числе номинантов на Нобелевскую премию мира в этом году фигурировали также Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), российский оппозиционер Алексей Навальный, один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская, экологическая активистка Грета Тунберг и президент США Джо Байден.
    Размер Нобелевской премии мира составляет 10 млн крон (около 1,14 млн долларов). Церемония награждения пройдет 10 декабря в Осло в присутствии короля Норвегии Харальда V.

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