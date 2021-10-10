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10 октября 2021 в 13:59 Поделиться:









Доклад: Эстония – страна с самыми низкими налогами на имущество в ЕС

Как следует из доклада Центра мониторинга развития "Налоги на имущество в Эстонии и в Европейских странах", Эстония - страна с самыми низкими налогами на имущество в Европейском союзе.

"Налоговая система Эстонии опирается в основном на налоги на рабочую силу и на налоги на потребление. В то же время налоги на имущество используются для финансирования общественных расходов в меньшей степени", - передаёт портал ERR слова эксперта Центра мониторинга развития Магнус Пийритс.

Налоги на имущество включают в себя налоги на недвижимость, на нетто-активы, налоги на вступление в наследство и на подарки, а также налоги на финансовые сделки и сделки с капиталом, например, на операции с ценными бумагами и с долями предприятий. По словам Пийритса, во многих государствах ЕС (в том числе и в Эстонии), бо́льшую часть налогов на имущество составляют налоги на недвижимость.

В Эстонии основным налогом на имущество является земельный налог, который поступает на счет местных самоуправлений. "К примеру, доля налогов на недвижимость от всех налоговых поступлений составила в Эстонии в 2019 году 0,6%. Средний показатель в Европейском союзе составил 3%. С 2012 года земельный налог в Эстонии оставался в пределах 60 миллионов евро в год", - отметил Пийритс.