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    В больницах с коронавирусом находятся 255 пациентов

    По данным на утро 10 октября, в больницах Эстонии с коронавирусом находятся 255 пациентов, из которых 173 или 67,8% не были вакцинированы, а у 82 или 32,2% был пройден курс иммунизации.

    За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 5348 тестов на коронавирус, из которых 815 оказались положительными, пишет ERR. Среди новых инфицированных 550 не были привиты от коронавируса, а 265 прошли полный курс вакцинации.
    За сутки было введено 2047 доз вакцины. Охват вакцинацией взрослого населения хотя бы одной дозой составляет 67,6%.
    Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 833,95 случая на 100 000 человек.

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