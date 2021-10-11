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11 октября 2021 в 5:46 Поделиться:









Центробанки на перепутье: опасаться ли затяжной инфляции?

Центральные банки ряда стран мира постепенно отказываются от мер по поддержке восстановления экономики, поскольку опасаются, что темпы инфляции в ближайшее время не снизятся, и она уже слишком затянулась, передает агентство Bloomberg.

Попытки стимулировать спрос могут еще больше спровоцировать рост цен. Фото: Reuters/Scanpix

С ускорением инфляции Федеральная резервная система США намерена замедлить свою программу выкупа активов, в то время как центробанки Норвегии, Бразилии, Мексики, Южной Кореи и Новой Зеландии уже подняли процентные ставки, сообщает Bloomberg

За всем этим стоят опасения по поводу возможной затяжной инфляции - на фоне сбоев в цепочках поставок, удорожания сырья, общего роста спроса и нехватки рабочей силы.

Таргетирование инфляции с помощью ужесточения денежно-кредитной политики усиливает давление на экономику, при этом попытки стимулировать спрос могут еще больше спровоцировать рост цен.

Каким рискам в нынешней ситуации отдать приоритет? Подобный выбор ставит руководство многих центробанков в тупик, и мнения на этот счет расходятся.

На данный момент многие считают, что инфляция уже длится дольше, чем прогнозировалось большинством центробанков.

Как заявил на прошлой неделе новый главный экономист Банка Англии Хью Пилл, "баланс рисков в настоящее время смещается в сторону серьезных опасений по поводу перспектив инфляции, поскольку, с учетом нынешних темпов инфляции, она, похоже, окажется более продолжительной, нежели ожидалось изначально".

Однако выражают свою обеспокоенность или хотят изменить курс далеко не все.

К примеру, чиновники Европейского центрального банка и Банка Японии входят в число тех, кто намерен продолжать агрессивно стимулировать свою экономику.

В свою очередь, Международный валютный фонд прогнозирует, что в странах с развитой экономикой инфляция скоро снизится примерно до 2%.