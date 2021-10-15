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dv.ee

15 октября 2021 в 7:54 Поделиться:









Сегодня в Эстонии открываются все 448 избирательных участков

В пятницу в 12:00 в Эстонии открываются все 448 избирательных участков. Избиратель может проголосовать на любом избирательном участке в своем городе или волости. В Таллинне можно голосовать на любом избирательном участке в своем районе.

Избирательный участок в Ласнамяэ (иллюстративное фото). Фото: Лийз Трейманн

448 избирательных участков будут открыты по всей стране с пятницы по воскресенье, сообщает Государственная служба по организации выборов.