Цены на частные дома и дачи растут быстрее, чем на квартиры

Хитрые манипуляции Eesti Energia: два ветропарка в одном месте – но зачем?
Eesti Energia нашла хитрый способ, чтобы получать и дальше для ветропарка Тоотси, ставшего предметом судебных разногласий, субсидии на возобновляемую энергию: на части его территории возник новый ветропарк под названием Сопи. Параллельно Eesti Energia не теряет надежды добиться через суд выделения для Тоотси еще больших дотаций.
Eesti Energia нашла хитрый способ, чтобы получать и дальше для ветропарка Тоотси, ставшего предметом судебных разногласий, субсидии на возобновляемую энергию: на части его территории возник новый ветропарк под названием Сопи. Параллельно Eesti Energia не теряет надежды добиться через суд выделения для Тоотси еще больших дотаций.