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    Нарва-Йыэсуу хочет ввести туристический налог

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    В течение следующих четырех лет в Нарва-Йыэсуу планируется реализовать несколько масштабных инфраструктурных проектов, однако самая амбициозная цель – добиться для города признания статуса туристической столицы.

    С целью получения титула туристической столицы в Нарва-Йыэсуу в сотрудничестве с соседями приступили к разработке новой туристической концепции: город намерен реконструировать имеющиеся дороги и построить новые, а также восстановить смотровую вышку в Синимяэ, однако самым главным считается строительство мола на Нарове, пишет rus.err.ee.
    На строительство мола нужно 7 млн евро, поэтому власти города надеются на помощь государства и Европейских фондов. Одним из источников дохода мог бы стать и туристический налог, т.е. останавливающимся в гостиницах города туристам пришлось бы доплачивать за проживание 2 евро в сутки.
    По словам мэра Нарва-Йыэсуу Максима Ильина, введение туристического налога неизбежно и может состояться в течение следующих трех лет: «В таком случае город ежегодно получал бы до 600 000 евро, которые шли бы на развитие инфраструктуры».

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