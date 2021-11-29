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    Cегодня вечером электричество будет стоить в 10 раз дороже обычного

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    В конце ноября биржевые цены на электроэнергию вновь обновят рекорды. Сегодня средняя цена составит 264 евро за мегаватт-час, пишет Äripäev.

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