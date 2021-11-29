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Ярослав Тавгень

29 ноября 2021 в 10:27 Поделиться:









Перевозчик: если продолжат закрывать переходы, поток машин может хлынуть в Эстонию

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

Владелец транспортной компании ProLine Trans OÜ Семён Урбан опасается, что если Беларусь продолжит закрывать погранпереходы на границе с Польшей, то это может привести к появлению большого потока машин в Латвии и Эстонии и к увеличению очередей.

"Пока ситуация на белорусской границе на наше предприятие не повлияла, но в будущем вполне может. Мы возим своими машинами из Италии в Россию через Беларусь и делаем это через погранпереход Брузги (на границе с Польшей - ред.). Так вот, из-за всех этих волнений данный переход прикрыли, перенаправили все машины на другие переходы. Если и другие переходы прикроют, то весь поток машин хлынет на Латвию и Эстонию, увеличатся очереди", - опасается Урбан.