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5 января 2022 в 15:36 Поделиться:









Протесты в Казахстане: захвачено здание администрации, Токаев обещает действовать «максимально жестко»

Протесты в Казахстане. Фото: STRINGER

В Казахстане продолжаются протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о погибших и раненых в ходе массовых волнений в стране, пишет «Интерфакс».

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«Есть убитые и раненые, толпы бандитствующих элементов избивают военнослужащих и издеваются над ними, голыми водят по улицам, подвергают насилию женщин, грабят магазины. Помимо Алматы, обстановка накалилась и в некоторых других центрах, в связи с чем в ряде регионов мной введено чрезвычайное положение», - сказал Токаев.

Он подчеркнул, что при любых обстоятельствах собирается остаться в столице республики и намерен действовать максимально жестко, чтобы остановить беспорядки. Для этого Токаев отправил в отставку своего предшественника Нурсултана Назарбаева с поста пожизненного главы Совета безопасности и занял эту должность сам.

На данный момент в нескольких городах Казахстана введен режим чрезвычайного положения на период до 19 января и комендантский час, который будет действовать с 23:00 до 07:00.

Казахстанские сайты, в том числе ряда СМИ, недоступны за рубежом , жители республики сообщают о проблемах с телефонной связью.

По словам коменданта Алматы, за ночь в городе были сожжены 120 автомобилей, в том числе машины полиции и скорой помощи, разгромлены 120 магазинов и киосков и 180 предприятий общепита и пострадали 500 гражданских лиц. Протестующие также подожгли здание администрации в Алматы и пытались повалить памятник Назарбаеву в городе Талдыкорган Алматинской области.

Митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ начались в Казахстане 2 января в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе Казахстана). Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками, пострадавшие есть с обеих сторон.

По мнению корреспондента Би-би-си и специалиста по Центральной Азии Абдужалила Абдурасулова, казахи вышли на улицу из-за недовольства состоянием экономики и неоправданных ожиданий: «После того, как в 2019 году ушел в отставку Нурсултан Назарбаев, который бессменно правил страной 30 лет, многие надеялись на перемены. Но новым президентом стал человек из окружения Назарбаева, тогдашний спикер сената Касым-Жомарт Токаев. Одним из его первых шагов стало переименование столицы Астаны в Нур-Султан в честь предыдущего президента».