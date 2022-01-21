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dv.ee

21 января 2022 в 6:23 Поделиться:









Индекс цен на строительство в 2021 году вырос на 8,3%

По данным Департамента статистики, в 2021 году индекс цен на строительство повысился по сравнению со средним показателем 2020 года на 8,3%.

Строительство квартала Веэренни в Таллинне (иллюстративное фото). Фото: Андрас Кралла

В четвертом квартале прошлого года индекс цен на строительство повысился по сравнению с третьим кварталом на 3,0%, а в сравнении с четвертым кварталом 2020 года рост был рекордным – на 14,7%, сообщает пресс-служба департамента.