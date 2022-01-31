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31 января 2022 в 12:53 Поделиться:









Кийк: ограничения постепенно могут снять в феврале

Министр здоровья и труда Танель Кийк. Фото: Andras Kralla

По словам министра здоровья и труда Танеля Кийка, число госпитализированных из-за коронавируса пациентов в последние недели стабилизировалось, поэтому правительство планирует разработать план снятия ограничений, пишет rus.err.ee.

"Было бы справедливо постепенно открыть различные виды досуга и развлечений для тех, кто по каким-то причинам до сих пор не был вакцинирован или с момента курса вакцинации минуло девять месяцев, а бустерную дозу он пока не получил", - сказал Кийк.

Предложение фракции Центристской партии отказаться от требования сертификата вакцинации с 7 февраля, по словам министра, основывается на ожидании, что к этому времени правительство и эксперты в области здравоохранения смогут оценить предложение и реализовать его, если будет достигнуто соглашение.

В то же время требование ношения маски пока что сохранится: «Возможно, сначала должно остаться в силе требование носить маску, что поможет предотвратить распространение вируса, а также требование к заболевшим оставаться дома».

"Мы даем сигнал о том, что пришло время начать смягчать ограничения. На мой взгляд, в феврале мы можем постепенно отменить все действующие ограничения", - сказал министр.