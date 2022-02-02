Объём промышленного производства вырос в прошлом году на 6,4%
По данным Департамента статистики, в 2021 году промышленные предприятия Эстонии произвели продукции на 6,4% больше, чем годом ранее.
Металлообрабатывающее производство (иллюстративное фото).Фото: Лийз Трейманн
В энергетике производство выросло на 19,2%, в обрабатывающей промышленности – на 6,4%. В горнодобывающей промышленности наблюдалось сокращение производства на 15,7%, информирует Департамент статистики.
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