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dv.ee

8 февраля 2022 в 12:21 Поделиться:









Поправки к Закону о полиции и пограничной охране направлены на первое чтение

Иллюстративное фото. Фото: LIIS TREIMANN

Правовая комиссия Рийгикогу поддержала законопроект, призванный в случае кризиса обеспечить дополнительную рабочую силу Департаменту полиции и пограничной охраны, а также упорядочить расчет зарплат и пенсий полицейским сотрудником в соответствии с общей системой публичной службы, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

«Одна из наиболее важных поправок в законопроекте предполагает ввести должность кризисного помощника полицейского. Это означает, что в случае чрезвычайного происшествия помощник полицейского, прошедший специальное обучение, вместо исполнения своих привычных обязанностей может помогать в решении кризисной ситуации и в это время получать от государства свою среднюю зарплату. С теми же целями можно будет задействовать и Кайтселийт. Так мы можем быть уверенными, что у Департамента полиции и пограничной охраны будет необходимый резерв добровольцев для решения кризисной ситуации, – сказал председатель правовой комиссии Марeк Юргенсон. – Также законопроект создаст возможность перевести полицейского служащего на суммированное время работы, чтобы и его можно было задействовать вне обычного рабочего времени в случае кризиса».