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    Легендарный магазин закрывается после 30 лет работы. Владелец: нас здесь не жалуют

    Фото: Facebook

    Круглосуточный магазин Westmani äri, который находится в центре Таллинна, с апреля вынужден будет закрыть свои двери, пишет Ärileht. По словам владельца, главной причиной закрытия бизнеса является высокая стоимость парковки.

    Магазин работает уже более 30 лет и прославился тем, что стал одним из первых магазинов Эстонии, работающих круглосуточно.
    «Во-первых – излишне высокая арендная плата. Недавно нам ее немного снизили, но в долгосрочной перспективе мы больше не сможем ее оплачивать», - прокомментировала член правления Mariel OÜ Малле Йыги. По ее словам, основной клиентурой магазина были туристы, количество которых теперь значительно снизилось: «Кроме того, раньше к нам заходили офисные сотрудники. Теперь же все работают в домашних конторах, и клиентов больше нет».
    Однако главной проблемой, из-за которой магазин вынужден прекратить свою деятельность, является высокая стоимость парковки. «Мы открыты 24 часа в сутки, почему и в ночное время парковка в городе должна быть платной? – спрашивает Йыги. – Благодаря парковочным условиям к нам в магазин никто не заходит. МуПо видит в наших клиентах отличный источник доходов».
    Малле Йыги уверена, что Таллинн с удовольствием поглотит их бизнес: «Нас здесь не жалуют. Везде висят эти объявления об аренде, но цены взлетели так высоко. Конечно, это разочаровывает, эта компания cуществует здесь уже 30 лет».
    Westmani äri продолжит работать до конца апреля этого года. Новую арендную площадь владельцы магазина искать не будут.
    В 2020 году оборот Westmani äri составил около 800 000 евро. По состоянию на последний финансовый год убытки компании составляют 63 000 евро.

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