Эстония закрывает воздушное пространство для российских авиакомпаний

Эстонские банки закрыли возможность покупать российские акции

С сегодняшнего дня через Swedbank и LHV можно только продавать, но не покупать российские ценные бумаги.

С сегодняшнего дня через Swedbank и LHV можно только продавать, но не покупать российские ценные бумаги.