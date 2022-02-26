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    Эстония закрывает воздушное пространство для российских авиакомпаний

    Правительство Эстонии приняло решение закрыть воздушное пространство страны для самолетов российских авиакомпаний.

    Самолет российской авиакомпании "Аэрофлот".Фото: Valery Sharifulin, TASS
    Ранее аналогичные шаги предприняли власти Латвии, Польши, Чехии, Болгарии и Великобритании.
    "Еще одно принципиальное решение: Эстония запрещает российским авиакомпаниям заходить в свое воздушное пространство. Польша и Чехия уже сделали это, и мы призываем все страны Европейского союза поступить так же", - цитирует ERR слова премьер-министра Каи Каллас.
    По ее словам, Запад должен изолировать Россию, которая жестоко ограничивает демократию и свободу Украины как в экономическом, так и в политическом плане.
    Сегодня же для российских самолетов было закрыто воздушное пространство - об этом заявил министр юстиции страны Янис Борданс.
    Латвийский национальный авиаперевозчик airBaltic отменяет полеты в Россию до 26 марта.

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