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dv.ee

4 марта 2022 в 13:10 Поделиться:









В России заблокировали Facebook, RUS.ERR, BBC, DW и др.

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

У части пользователей РФ недоступны сайты Deutsche Welle, "Радио Свобода", "Медузы", BBC, Facebook, перестали открываться магазины приложений App Store и Google Play. В России также был заблокирован эстонский новостной портал rus.err.ee.

В России в ночь на пятницу, 4 марта, предположительно, началась блокировка сайта медиакомпании Deutsche Welle, вещание которой в РФ ранее было прекращено, а сотрудники московского офиса лишены аккредитации. Блокировкам также подверглись сайты "Радио Свобода" и ряда других СМИ, пишет DW.

В РФ также оказались недоступны для части пользователей соцсеть Facebook, сайты издания "Медуза", русской службы BBC. Доступность сайтов "Медузы" и BBC, согласно Globalcheck, - 17 процентов, Facebook - 37 процентов. Кроме того, у большинства пользователей перестали открываться магазины приложений App Store и Google Play.

Роскомнадзор 1 марта по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт телеканала "Дождь", а "Эхо Москвы" отключили от эфира. По мнению ведомства, на сайтах телеканала и радиостанции были материалы с призывами к экстремистской деятельности и ложные сведения о действиях российских военных в Украине.