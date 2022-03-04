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    В России заблокировали Facebook, RUS.ERR, BBC, DW и др.

    Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

    У части пользователей РФ недоступны сайты Deutsche Welle, "Радио Свобода", "Медузы", BBC, Facebook, перестали открываться магазины приложений App Store и Google Play. В России также был заблокирован эстонский новостной портал rus.err.ee.

    В России в ночь на пятницу, 4 марта, предположительно, началась  блокировка сайта медиакомпании Deutsche Welle, вещание которой в РФ ранее было прекращено, а сотрудники московского офиса лишены аккредитации. Блокировкам также подверглись сайты "Радио Свобода" и ряда других СМИ, пишет DW.
    В РФ также оказались недоступны для части пользователей соцсеть Facebook, сайты издания "Медуза", русской службы BBC. Доступность сайтов  "Медузы"  и BBC, согласно Globalcheck, - 17 процентов, Facebook - 37 процентов. Кроме того, у большинства пользователей перестали открываться магазины приложений App Store и Google Play.
    Роскомнадзор  1 марта по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт телеканала "Дождь", а "Эхо Москвы" отключили от эфира. По мнению ведомства, на сайтах телеканала и радиостанции были материалы с призывами к экстремистской деятельности и ложные сведения о действиях российских военных в Украине.

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