  • Поделиться:

    В Эстонии выявили 1641 новый случай заражения коронавирусом, три человека скончались

    Фото: Creative Commons

    За минувшие сутки в Эстонии зарегистрировали 1641 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. От вызванных коронавирусом осложнений скончались три человека.

    Всего за сутки стали известны результаты 3410 тестов на коронавирус, пишет ERR со ссылкой на данные Департамента здоровья.
    Наибольшее число новых случаев заражения за минувшие сутки выявили в Харьюском уезде - 809. В Тартумаа добавилось 178, в Ида-Вирумаа - 170 случаев инфицирования.
    По данным на утро 6 марта, в больницах с коронавирусом находится 615 человек - на 11 больше, чем сутками ранее. Из них 276 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого течения Covid-19. При этом 175(63,4%) не были вакцинированы, а у 101 (36,6%) был пройден курс вакцинации.

    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

    Поделиться:
  • Самое читаемое

Список компаний, прекративших вести бизнес с Россией
В Эстонии выявили 1641 новый случай заражения коронавирусом, три человека скончались
«Пострадает экономика всей Европы»: строители готовятся к кризису
Влияние санкций
Список компаний, прекративших вести бизнес с Россией
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Инвестиционный стратег: стоит ли продавать российские акции?
События последней недели в Украине были удручающими, что по понятным причинам вызвало панику среди инвесторов. Российский фондовый рынок резко упал ещё до вступления в силу реальных экономических санкций. За первые два месяца этого года «испарилось» не менее 90% рыночной стоимости многих российских акций, и страна стремительно откатывается на пару десятилетий назад в своем экономическом развитии, пишет инвестиционный стратег Swedbank Тармо Танилас.
События последней недели в Украине были удручающими, что по понятным причинам вызвало панику среди инвесторов. Российский фондовый рынок резко упал ещё до вступления в силу реальных экономических санкций. За первые два месяца этого года «испарилось» не менее 90% рыночной стоимости многих российских акций, и страна стремительно откатывается на пару десятилетий назад в своем экономическом развитии, пишет инвестиционный стратег Swedbank Тармо Танилас.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Можно ли работать, находясь на больничном?
Читатель спрашивает: Я заболел и взял больничный. Но у меня на работе приближается срок сдачи важного проекта. Я сказал работодателю, что чувствую себя лучше и могу закончить работу над проектом, находясь на больничном. Он же ответил мне, что во время действующего листа по нетрудоспособности нельзя выполнять никакую работу. Правда ли это? Может ли работодатель расторгнуть со мной трудовые отношения из-за того, что, находясь на больничном, я не смогу закончить проект?
Читатель спрашивает: Я заболел и взял больничный. Но у меня на работе приближается срок сдачи важного проекта. Я сказал работодателю, что чувствую себя лучше и могу закончить работу над проектом, находясь на больничном. Он же ответил мне, что во время действующего листа по нетрудоспособности нельзя выполнять никакую работу. Правда ли это? Может ли работодатель расторгнуть со мной трудовые отношения из-за того, что, находясь на больничном, я не смогу закончить проект?
Все мнения
Эпицентр
Санкции против России: эстонские предприниматели пытаются справиться с ситуацией
Ведение бизнеса с Россией и Беларусью станет практически невозможным для эстонских предпринимателей, поскольку банки ограничивают платежи из-за санкций, и многим промышленным отраслям придется искать альтернативы существующим цепочкам поставок, пишет
Ведение бизнеса с Россией и Беларусью станет практически невозможным для эстонских предпринимателей, поскольку банки ограничивают платежи из-за санкций, и многим промышленным отраслям придется искать альтернативы существующим цепочкам поставок, пишет
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Деловые люди: что происходит с ценами на нефть и газ? Каковы перспективы?
В свежем выпуске подкаста “Деловые люди” принял участие основатель консалтинговой компании Balesene OÜ и внештатный профессор Университета Восточной Финляндии Андрей Белый.
В свежем выпуске подкаста “Деловые люди” принял участие основатель консалтинговой компании Balesene OÜ и внештатный профессор Университета Восточной Финляндии Андрей Белый.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение