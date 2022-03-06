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    Visa и Mastercard работают с банками РФ до 10 марта; внутри страны картой можно пользоваться до истечения срока

    Фото: MAXIM ZMEYEV, EPA
    Visa и Mastercard будут работать с российскими банками до 10 марта. После этого их перестанут принимать за границей, также картами нельзя будет расплатиться в иностранных интернет-магазинах, сообщает «Секрет фирмы».
    Внутри страны карты Visa и Mastercard, выпущенные банками РФ, будут работать до истечения срока. После этого будут выпускаться карты "Мир", сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЦБ РФ.
    Сервисы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay для карт Visa и Mastercard всех российских банков будут недоступны, отмечает ЦБ.
    Некоторые российские банки заявили, что продлят срок действия карт Visa и Mastercard до 2028 года.

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