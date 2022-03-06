Visa и Mastercard работают с банками РФ до 10 марта; внутри страны картой можно пользоваться до истечения срока

Можно ли работать, находясь на больничном?

Читатель спрашивает: Я заболел и взял больничный. Но у меня на работе приближается срок сдачи важного проекта. Я сказал работодателю, что чувствую себя лучше и могу закончить работу над проектом, находясь на больничном. Он же ответил мне, что во время действующего листа по нетрудоспособности нельзя выполнять никакую работу. Правда ли это? Может ли работодатель расторгнуть со мной трудовые отношения из-за того, что, находясь на больничном, я не смогу закончить проект?

Читатель спрашивает: Я заболел и взял больничный. Но у меня на работе приближается срок сдачи важного проекта. Я сказал работодателю, что чувствую себя лучше и могу закончить работу над проектом, находясь на больничном. Он же ответил мне, что во время действующего листа по нетрудоспособности нельзя выполнять никакую работу. Правда ли это? Может ли работодатель расторгнуть со мной трудовые отношения из-за того, что, находясь на больничном, я не смогу закончить проект?