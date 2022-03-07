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dv.ee

7 марта 2022 в 10:16 Поделиться:









Мониторинговая миссия ОБСЕ окончательно покидает Украину

Как сообщает руководство Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), все сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ окончательно покидают территорию Украины.

Мониторинговая миссия ОБСЕ работала в Украине с марта 2014 года. Фото: ALEX HALADA via www.imago-images.de

Сотрудники миссии уже эвакуированы из Краматорска и Северодонецка. Временно откладывается только эвакуация из Мариуполя, где ранее из-за обстрела был нанесен ущерб офису миссии ОБСЕ.

"Процесс временной эвакуации всех международных членов миссии почти завершен. Последняя группа - глава миссии и высшее руководство - теперь покинет Украину", - информирует руководство ОБСЕ

Мониторинговая миссия ОБСЕ работала в Украине с марта 2014 года. В ее задачу входила, в частности, объективная оценка ситуации на востоке страны.

Сотрудники ОБСЕ также пытались "способствовать диалогу между всеми сторонами конфликта", говорится в сообщении.