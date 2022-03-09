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    Война в Украине: под Киевом идет перегруппировка российских войск, Китай грозит вступиться за свои компании

    Группа украинских беженцев переходит польскую границу.Фото: Visar Kryeziu, AP Photo

    Российская военная интервенция на территорию Украины продолжается уже четырнадцатые сутки. Главные новости о ситуации вокруг Украины к этому часу:

    Российские войска проводят перегруппировку сил вокруг Киева - предположительно, идет подготовка к новому наступлению, которое начнется уже в ближайшие дни, пишет Financial Times. Украинские военные сообщают об интенсивных обстрелах на подступах к украинской столице.
    Как заявили представители международной правозащитной организации Amnesty International, нанесенный 3 марта по Чернигову авиаудар, в результате которого погибли 47 мирных жителей, может быть классифицирован как военное преступление. Специалисты Amnesty International полагают, что в ходе налета российские военные сбросили на Чернигов неуправляемые авиабомбы.
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    • По словам украинского вице-премьера Ирины Верещук, сегодня до 21:00 по местному времени будет действовать согласованный между Украиной и Россией режим прекращения огня. В это время планируется возобновить эвакуацию населения, в том числе из городов Сумы, Изюм, Волноваха, Мариуполь, по шести "зеленым"коридорам, пишет "Украинская правда". Накануне эвакуация из осажденного Мариуполя была сорвана из-за непрекращающихся обстрелов со стороны российской армии.
    • Польская пограничная служба сообщает, что в настоящее время на территории Польши находятся около 1,33 миллиона беженцев из Украины. 93% из них являются гражданами Украины, 1% - граждане Польши, 6% - граждане еще почти 100 государств мира. Только за вчерашний день польско-украинскую границу пересекли 125 800 беженцев, информирует BBC News.
    • Министерство иностранных дел Китая считает, что политика Вашингтона в отношении Украины и России «не должна наносить ущерб правам и интересам КНР», сообщает агентство CNA. «Китай примет все необходимые меры для решительной защиты прав китайских компаний и частных лиц», - пригрозил представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. Ранее появилась информация о том, что китайские компании, которые игнорируют введенные США ограничения на экспорт в Россию, могут лишиться поставок американского оборудования и программного обеспечения.
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    Власти Великобритании ввели запрет на экспорт в Россию авиационной и космической продукции и технологий. Британским страховым компаниям отныне запрещено предоставлять услуги российским клиентам, связанным с авиационной и космической сферой. Также аннулируются действующие страховые полисы, в результате чего страховщики не смогут выплачивать компенсации по заключенным контрактам, информирует Gazeta.ru.
    Сегодня на Московской бирже курс доллар достиг очередного исторического максимума в 120 рублей. Курс евро подскочил до 131 рубля, передает ТАСС.
    На российском сайте частных объявлений "Авито" за последние сутки появились тысячи предложений продать еду из "Макдональдса", сообщает BBC Russian. Накануне компания McDonald's объявила о закрытии в России всех своих 850 ресторанов быстрого питания в знак протеста против войны в Украине. Ассортимент "Макдональдса" перепродается предприимчивыми россиянами на "Авито" по ценам в 3-10 раз выше исходных.

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