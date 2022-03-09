Война в Украине: под Киевом идет перегруппировка российских войск, Китай грозит вступиться за свои компании

Инвестор в недвижимость: не исключаю волны снятия наличных денег в банках

По словам владельца коммерческой недвижимости Владислава Боброва, после начала войны России против Украины на рынке коммерческой недвижимости наступила полная неопределенность. Он не исключает что, жители Эстонии начнут массово снимать наличные деньги.

По словам владельца коммерческой недвижимости Владислава Боброва, после начала войны России против Украины на рынке коммерческой недвижимости наступила полная неопределенность. Он не исключает что, жители Эстонии начнут массово снимать наличные деньги.