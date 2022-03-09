Война в Украине: под Киевом идет перегруппировка российских войск, Китай грозит вступиться за свои компании
Группа украинских беженцев переходит польскую границу.Фото: Visar Kryeziu, AP Photo
Российская военная интервенция на территорию Украины продолжается уже четырнадцатые сутки. Главные новости о ситуации вокруг Украины к этому часу:
• Российские войска проводят перегруппировку сил вокруг Киева
- предположительно, идет подготовка к новому наступлению, которое начнется уже в ближайшие дни, пишет Financial Times
. Украинские военные сообщают об интенсивных обстрелах на подступах к украинской столице.
• Как заявили представители международной правозащитной организации Amnesty International
, нанесенный 3 марта по Чернигову авиаудар
, в результате которого погибли 47 мирных жителей, может быть классифицирован как военное преступление
. Специалисты Amnesty International полагают, что в ходе налета российские военные сбросили на Чернигов неуправляемые авиабомбы.
• По словам украинского вице-премьера Ирины Верещук, сегодня до 21:00 по местному времени будет действовать согласованный между Украиной и Россией режим прекращения огня
. В это время планируется возобновить эвакуацию населения, в том числе из городов Сумы, Изюм, Волноваха, Мариуполь, по шести "зеленым"коридорам, пишет "Украинская правда"
. Накануне эвакуация из осажденного Мариуполя была сорвана из-за непрекращающихся обстрелов со стороны российской армии.
• Польская пограничная служба сообщает, что в настоящее время на территории Польши находятся около 1,33 миллиона беженцев из Украины
. 93% из них являются гражданами Украины, 1% - граждане Польши, 6% - граждане еще почти 100 государств мира. Только за вчерашний день польско-украинскую границу пересекли 125 800 беженцев, информирует BBC News
.
• Министерство иностранных дел Китая считает, что политика Вашингтона в отношении Украины и России «не должна наносить ущерб правам и интересам КНР»
, сообщает агентство CNA
. «Китай примет все необходимые меры для решительной защиты прав китайских компаний и частных лиц», - пригрозил представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. Ранее появилась информация о том, что китайские компании, которые игнорируют введенные США ограничения на экспорт в Россию, могут лишиться поставок американского оборудования и программного обеспечения.
• Власти Великобритании ввели запрет на экспорт в Россию авиационной и космической продукции и технологий
. Британским страховым компаниям отныне запрещено предоставлять услуги российским клиентам, связанным с авиационной и космической сферой. Также аннулируются действующие страховые полисы, в результате чего страховщики не смогут выплачивать компенсации по заключенным контрактам, информирует Gazeta.ru
.
• Сегодня на Московской бирже курс доллар достиг очередного исторического максимума
в 120 рублей. Курс евро подскочил до 131 рубля, передает ТАСС
.
• На российском сайте частных объявлений "Авито" за последние сутки появились тысячи предложений продать еду из "Макдональдса"
, сообщает BBC Russian
. Накануне компания McDonald's объявила о закрытии в России всех своих 850 ресторанов быстрого питания в знак протеста против войны в Украине. Ассортимент "Макдональдса" перепродается предприимчивыми россиянами на "Авито" по ценам в 3-10 раз выше исходных.
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