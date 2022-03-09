Война в Украине: США перебросят в Польшу зенитные комплексы, Россия на пороге дефолта
Подбитая российская военная техника неподалеку от города Сумы.Фото: IRINA RYBAKOVA/PRESS SERVICE OF THE UKRAINIAN GROUND FORCES
Идет 14 день с начала военного вторжения России в Украину. Главные новости на утро 9 марта:
• Минувшая ночь прошла в Киеве относительно спокойно
. Как рассказывают местные журналисты, в разных районах украинской столицы прогремело несколько мощных взрывов. В Киеве, Чернигове и Житомире была объявлена воздушная тревога, сообщает BBC Russian
.
• Южноукраинский портовый город Мариуполь уже почти неделю остается окруженным российскими войсками
. По данным ООН, жители Мариуполя испытывают серьезную нехватку питьевой воды, продовольствия и лекарств, в городе полностью нарушено электроснабжение, передает Financial Times
.
• Накануне украинским властям удалось эвакуировать 5 тысяч жителей города Сумы
- это была первая успешная массовая эвакуация. В среду, предположительно, продолжат работу гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя, информирует Deutsche Welle
.
• Командование американских войск в Европе
объявило, что по просьбе польских властей перебросит в Польшу две батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot
. Батарея Patriot обычно состоит минимум из четырех установок, каждая из которых несет четыре зенитных ракеты, пишет "Украинская правда"
.
• Агентство Fitch понизило рейтинг России до преддефолтного уровня С
, сообщает "Коммерсант"
. Эксперты агентства уверены, что дефолт (неспособность страны отвечать по своим долговым обязательствам) в России неизбежен. Последний дефолт Россия пережила в 1998 году. Агентство Moody’s на днях также предупредило о риске дефолта и снизило рейтинг России до Са (аналогично, преддефолтный).
• Лондонская биржа металлов (LME) не возобновит торги никелем
до конца нынешней недели, выяснила Financial Times
.
• О прекращении деятельности в России и сотрудничества с российскими партнерами за последние сутки объявили
такие крупные международные компании, как McDonalds, Coca-Cola, PepsiCo, Starbucks, Adidas, Condé Nast, Heineken и Universal Music, информирует BBC News
.
• Правительство Великобритании вслед за США приняло решение
о том, что до конца 2022 года страна откажется от импорта российской нефти, передает Sky News
.
• Хакеры взломали сайты целого ряда российских ведомств
, в том числе министерства культуры, Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), министерства энергетики, Росстата, Роскомнадзора и Федеральной антимонопольной службы (ФАС). На сайтах вломщики разместили антивоенные картинки. Ответственность за кибератаку до сих пор не взяла на себя ни одна из известных хакерских группировок, пишет Meduza.io
.
• По данным Daily Mail
, четверо британских военнослужащих
, включая 19-летнего королевского гвардейца, по призыву президента Зеленского самовольно отправились воевать в Украину
. В настоящее время министерство обороны Великобритании проводит операцию по их поимке. Если британские военные попадут в плен, Россия сможет официально заявить, что Великобритания вступила в войну на стороне Украины.
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