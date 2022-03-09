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    Война в Украине: США перебросят в Польшу зенитные комплексы, Россия на пороге дефолта

    Подбитая российская военная техника неподалеку от города Сумы.Фото: IRINA RYBAKOVA/PRESS SERVICE OF THE UKRAINIAN GROUND FORCES

    Идет 14 день с начала военного вторжения России в Украину. Главные новости на утро 9 марта:

    Минувшая ночь прошла в Киеве относительно спокойно. Как рассказывают местные журналисты, в разных районах украинской столицы прогремело несколько мощных взрывов. В Киеве, Чернигове и Житомире была объявлена воздушная тревога, сообщает BBC Russian.
    Южноукраинский портовый город Мариуполь уже почти неделю остается окруженным российскими войсками. По данным ООН, жители Мариуполя испытывают серьезную нехватку питьевой воды, продовольствия и лекарств, в городе полностью нарушено электроснабжение, передает Financial Times.
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    8 марта 2022
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    Накануне украинским властям удалось эвакуировать 5 тысяч жителей города Сумы - это была первая успешная массовая эвакуация. В среду, предположительно, продолжат работу гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя, информирует Deutsche Welle.
    Командование американских войск в Европе объявило, что по просьбе польских властей перебросит в Польшу две батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot. Батарея Patriot обычно состоит минимум из четырех установок, каждая из которых несет четыре зенитных ракеты, пишет "Украинская правда".
    Агентство Fitch понизило рейтинг России до преддефолтного уровня С, сообщает "Коммерсант". Эксперты агентства уверены, что дефолт (неспособность страны отвечать по своим долговым обязательствам) в России неизбежен. Последний дефолт Россия пережила в 1998 году. Агентство Moody’s на днях также предупредило о риске дефолта и снизило рейтинг России до Са (аналогично, преддефолтный).
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    О прекращении деятельности в России и сотрудничества с российскими партнерами за последние сутки объявили такие крупные международные компании, как McDonalds, Coca-Cola, PepsiCo, Starbucks, Adidas, Condé Nast, Heineken и Universal Music, информирует BBC News.
    Правительство Великобритании вслед за США приняло решение о том, что до конца 2022 года страна откажется от импорта российской нефти, передает Sky News.
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    Хакеры взломали сайты целого ряда российских ведомств, в том числе министерства культуры, Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), министерства энергетики, Росстата, Роскомнадзора и Федеральной антимонопольной службы (ФАС). На сайтах вломщики разместили антивоенные картинки. Ответственность за кибератаку до сих пор не взяла на себя ни одна из известных хакерских группировок, пишет Meduza.io.
    По данным Daily Mail, четверо британских военнослужащих, включая 19-летнего королевского гвардейца, по призыву президента Зеленского самовольно отправились воевать в Украину. В настоящее время министерство обороны Великобритании проводит операцию по их поимке. Если британские военные попадут в плен, Россия сможет официально заявить, что Великобритания вступила в войну на стороне Украины.

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