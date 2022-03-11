  • Поделиться:

    Генпрокуратура РФ потребовала признать Meta «экстремистской организацией»

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Генпрокуратура РФ потребовала признать компанию Meta «экстремистской организацией». Как сообщает «Медуза», соответствующие документы направлены в суд.

    Ведомство также потребовало от Роскомнадзора заблокировать инстаграм, который принадлежит Meta. О требованиях ограничить работу принадлежащего Meta мессенджера WhatsApp пока не сообщается.
    СК, в свою очередь, возбудил уголовное дело против сотрудников Meta о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и о содействии террористической деятельности (280 УК РФ и 205.1 УК РФ). Дело возбуждено «в связи с незаконными призывами к убийствам и насилию в отношении граждан Российской Федерации».

    11 марта стало известно, что Meta не станет удалять в некоторых странах угрозы и призывы к насилию в отношении российских военных, высказанные в Facebook и Instagram, а также пожелания смерти президентам России и Беларуси Владимиру Путину и Александру Лукашенко. В Meta подчеркивали, что «по-прежнему не допускают призывы к насилию против российских мирных граждан».

    "В связи с российским вторжением в Украину мы временно смягчаем требования к политическим выражениям, которые обычно нарушают наши правила как агрессивные высказывания - такие как "смерть российским захватчикам". Мы по-прежнему не допустим заслуживающих доверия призывов к насилию в отношении российских граждан", - говорится в заявлении представителя Meta.

    "В свете продолжающегося вторжения в Украину мы сделали временное исключение для тех, кто пострадал от войны, чтобы выразить агрессивные настроения в отношении вторжения вооруженных сил", - заявил Би-би-си представитель Meta.

    Facebook был заблокирован в России 4 марта. Официальной причиной была названа «дискриминация российских СМИ» из-за ограничения администрацией соцсети доступа к их материалам изданий, связанных с российскими властями.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое

Генпрокуратура РФ потребовала признать Meta «экстремистской организацией»
Война пошатнула чувство уверенности покупателей недвижимости
В России предложили запретить экспорт древесины в ЕС и США
Влияние санкций
Война пошатнула чувство уверенности покупателей недвижимости
Война в Украине лишила покупателей недвижимости уверенности в завтрашнем дне. Это видно как по кредитному поведению, так и по количеству заключенных сделок.
Война в Украине лишила покупателей недвижимости уверенности в завтрашнем дне. Это видно как по кредитному поведению, так и по количеству заключенных сделок.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Оборот ELMO Rent за полугодие вырос на 134%
Оборот ELMO Rent за второе полугодие 2021 года вырос на 134% по сравнению с 2020 годом, пишет
Оборот ELMO Rent за второе полугодие 2021 года вырос на 134% по сравнению с 2020 годом, пишет
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
БРИКС теряет букву Р
Все мнения
Эпицентр
Поток уезжающих из России растет. Андрей: передо мной был выбор - война или тюрьма
Авиарейсы отменены, автобусные билеты распроданы, железнодорожные - дорожают. Со всем этим сейчас сталкиваются люди, пытающиеся покинуть Россию. Корреспонденты ДВ и Äripäev пообщались с пассажирами автобуса, приехавшего из Петербурга в Таллинн в минувшую пятницу.
Авиарейсы отменены, автобусные билеты распроданы, железнодорожные - дорожают. Со всем этим сейчас сталкиваются люди, пытающиеся покинуть Россию. Корреспонденты ДВ и Äripäev пообщались с пассажирами автобуса, приехавшего из Петербурга в Таллинн в минувшую пятницу.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Александр Плющев: "Эхо Москвы" было для всех шилом в одном месте. Удивлён, что оно пережило начало войны
Генеральный директор Äripäev Игорь Рытов и журналист ДВ Ярослав Тавгень поговорили с журналистом только что ликвидированного “Эха Москвы” Александром Плющевым.
Генеральный директор Äripäev Игорь Рытов и журналист ДВ Ярослав Тавгень поговорили с журналистом только что ликвидированного “Эха Москвы” Александром Плющевым.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение