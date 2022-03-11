Генпрокуратура РФ потребовала признать Meta «экстремистской организацией»

Генпрокуратура РФ потребовала признать компанию Meta «экстремистской организацией». Как сообщает «Медуза», соответствующие документы направлены в суд.
11 марта стало известно, что Meta не станет удалять в некоторых странах угрозы и призывы к насилию в отношении российских военных, высказанные в Facebook и Instagram, а также пожелания смерти президентам России и Беларуси Владимиру Путину и Александру Лукашенко. В Meta подчеркивали, что «по-прежнему не допускают призывы к насилию против российских мирных граждан».
"В связи с российским вторжением в Украину мы временно смягчаем требования к политическим выражениям, которые обычно нарушают наши правила как агрессивные высказывания - такие как "смерть российским захватчикам". Мы по-прежнему не допустим заслуживающих доверия призывов к насилию в отношении российских граждан", - говорится в заявлении представителя Meta.
"В свете продолжающегося вторжения в Украину мы сделали временное исключение для тех, кто пострадал от войны, чтобы выразить агрессивные настроения в отношении вторжения вооруженных сил", - заявил Би-би-си представитель Meta.
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