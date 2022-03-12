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    С тяжелой формой Covid-19 в больницах 243 пациента, за сутки скончались девять человек

    Фото: CC0 Creative Commons

    Утром 12 марта в больницах Эстонии было 588 инфицированных коронавирусом пациентов (днем ранее 599). Из них 243 (днем ранее 242) нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого Covid-19, при этом 157 (64,6%) не были вакцинированы, а у 86 (35,4%) был пройден курс вакцинации.

    В течение суток в больницах открыли 83 новые истории болезни, в 33 случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптоматической формы Covid-19, пишет ERR. В течение последних 10 дней в больницах добавилось в среднем 28 пациентов с симптоматической формой Covid-19.
    За последние семь дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей приходится в среднем 1,8 случая госпитализации вакцинированных пациентов в сутки, а на невакцинированных - в среднем 5,8 случая.
    От последствий коронавирусной инфекции за последние сутки скончались девять человек в возрасте от 56 до 90 лет.

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