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14 марта 2022 в 11:44 Поделиться:









Каттай: Эстонию ждет небольшой экономический спад

Экономист Банка Эстонии Расмус Каттай. Фото: Raul Mee

По словам экономиста Банка Эстонии Расмуса Каттая, в этом году Эстонию, вероятно, ждет экономический спад, а из-за сохраняющейся высокой инфляции покупательная способность жителей Эстонии также снизится, пишет rus.err.ee.

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«В Эстонии есть отрасли, которые [от нынешней ситуации] пострадали больше всего - деревообработка, транспортный сектор. Мы подсчитали, что даже если весь экспорт в Россию, Украину и Беларусь исчезнет полностью, объем экономики Эстонии сократится примерно на два процента», - сказал экономист, добавив, что в отдельных секторах спад экономики будет более заметен.

Каттай отмечает, что в этом году также снизится реальная покупательская способность людей, что также негативно скажется на экономике страны: «Вероятнее всего, что по итогам этого года инфляция превысит десять процентов. Это, безусловно, означает нагрузку на экономику, поскольку, хотя доходы людей растут довольно существенно, темпы этого роста всё равно уступают росту цен».